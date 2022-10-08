Başakşehir’de park ve yürüyüş yolunda yenileme çalışması başlatıldı

İlçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için Başak Mahallesi 4’üncü Etap’ta başlatılan park yenileme ve genişletme çalışmaları kapsamında 17 bin metrekare olan park alanı 24 bin 300 metrekareye çıkartılacak.

YÜRÜYÜŞ YOLU DA YENİLENDİ

Mevcut park ve yürüyüş yolunu tamamen yenilediklerini belirten Kartoğlu, “Parkımız 17 bin metrekareydi. Yapılan çalışmaların ardından bu alanı 24 bin 300 metrekareye çıkarıyoruz. Yürüyüş yolunu da tamamen söktük ve yerine daha konforlu olan kauçuk yürüyüş yolu yapıyoruz. Ayrıca 870 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu daha yapıyoruz. Çocuklarımızın oyun gruplarını da tamamen yeniliyoruz” dedi.

“455 YENİ AĞAÇ DİKİLECEK”

Yenilenebilir enerjiyi Başakşehir’in her noktasına entegre ettiklerini ifade eden Kartoğlu, “Parkımıza enerjisini güneşten alan 43 aydınlatma sistemi kuracağız. Bu sayede hem yenilenebilir enerji kullanacağız hem de doğaya zarar vermeyeceğiz. Parkımızdaki ağaçlarımızı korumaya devam ettiğimiz gibi 455 yeni ağaç dikimini de yapacağız” diye konuştu.

Kartoğlu, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ilçe sakinlerini parktaki yeni piknik masalarında çay içmeye davet etti.