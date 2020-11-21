Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1324
ALTIN
459.581
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.1553
EURO
9.0363
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi    
Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi...
İsrailli bilim insanları duyurdu
Son Dakika
İsrailli bilim insanları duyurdu
Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili...
Perpa İş Merkezi'nde yangın
Son Dakika
Perpa İş Merkezi'nde yangın
Can kaybı 12 bin 84'e yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 12 bin 84'e yükseldi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başakşehir’de espor merkezi açılıyor 

Türkiye genelinde 30 milyondan fazla oyuncusu bulunan espor’un yeni merkezi Başakşehir’de yükseliyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi 10:01
1 Okunma
Başakşehir’de espor merkezi açılıyor 

Başakşehir Belediyesi, espor’un yeni merkezi bir merkezini açma konusunda ilk hamlesini Base Espor Merkezi ile atıyor. Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Başakşehir Espor Merkezi ile gençler espor’a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacak.

OYUNUN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK

Başakşehir espor’un markası ise oyunlara gönül verenlerin yakından bildiği “BASE” olacak. Birçok oyunda oyuna başlanan yer olarak bilinen “BASE” ile Başakşehirli gençler rekabet ortamı ile tanışacak. Turnuvalara katılarak ulusal ve uluslararası takımlarla mücadele etme imkanı yakalayacak. Base Espor Merkezi oyunun ve espor’un başlangıç noktası olarak konumlanacak. Espor merkezinde ayrıca değerler eğitimi de verilerek gençlere birçok sosyal aktivite de sunulacak. Ailelerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak faaliyetler uzman kadro ve psikologlar eşliğinde yapılacak.

PROFESYONEL OYUNCULAR KOÇLUK YAPACAK

Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olarak gösterilen espor yönetimini profesyonel hale getirmek için çalışmalara başlayan Başakşehir Belediyesi, Base Espor Merkez’ini hayata geçirdi. İçerisinde yeni nesil oyun bilgisayarının ve ekipmanlarının da bulunacağı espor merkezinde gençler profesyonel espor oyuncu ve koçlarla çalışacak. Yapılan turnuvaların ardından gençlere espor oyuncusu, koçu ya da eğitmeni olmanın yolu açılacak. Gençlerin gelişimine göre yerel ya da ulusal takımlara transfer olma imkânı sunulacak.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ KENDİ TAKIMLARINI KURUYOR

Tüm pandemi tedbirleri alınarak maske mesafe ve hijyen kuralları öncülüğünde Aralık ayı itibariyle ilk kayıtların başlayacağı Başakşehir Espor Merkezi’nde bir çok oyun türünde takımlar da oluşturulacak. Bu sayede gençlerin rekabet ortamında çalışıp, profesyonel oyuncu olma yolunda ilk adımlarının atılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Aylık olarak düzenlenecek olan turnuvalara da ev sahipliği yapacak olan Base Espor Merkezi’nde yetişen gençler ulusal ve uluslararası turnuvalar da mücadele imkânı bulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirEspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi    
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi    
Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı
Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı
Perpa İş Merkezi'nde yangın
Perpa İş Merkezi'nde yangın
Kartal'da karı koca kavgasına aileler karışınca silahlar patladı: 2 yaralı
Kartal'da karı koca kavgasına aileler karışınca silahlar patladı: 2 yaralı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında 
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında 
İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör saldırısında ölenler anıldı
İngiliz Başkonsolosluğu'nda terör saldırısında ölenler anıldı
"Servis" tartışmaları yine alevlendi
"Servis" tartışmaları yine alevlendi
FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı  
FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı  
İstanbul Havalimanı'ndaki kaçak koronavirüs ilacı operasyonu
İstanbul Havalimanı'ndaki kaçak koronavirüs ilacı operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma