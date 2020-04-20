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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:10
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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 

İlk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Şehir Hastanesi
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