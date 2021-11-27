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Başakşehir'de mahalleye giden tek yol kaçak hafriyat döküm alanına döndü

BAŞAKŞEHİR'de bulunan boş bir arazi, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. 15 hanenin yaşadığı yere ulaşım için kullanılan tek yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanma noktasına geldi. İnşaatlardan çıkan kamyon ve kamyonetler, boş buldukları alana atıklarını bırakırken, mahalle sakinleri tepki gösterdi. 

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:52
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Başakşehir'de mahalleye giden tek yol kaçak hafriyat döküm alanına döndü

Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 15 ailenin yaşadığı noktaya giden tek yol ve çevresi, kaçak hafriyatçıların döküm sahasına dönüştü. Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız. 15 yerleşkenin bulunduğu noktaya giden tek patika yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanma noktasına gelirken, bırakılan atıklar drone ile havadan görüntülendi. 

Mahalle sakinlerinden Kasım Argun, "Bu mahallede gece saatlerinde hafriyat kamyonları gelip, kaçak hafriyat döküyorlar. Peşlerinden gittiğimiz de ise küfür edip uzaklaşıyorlar. Gece saatlerinde döküp kaçmışlar. Çoluk çocuk bugün okula gidemedi. Sıkıntı içerisindeyiz. Biran önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradan başka bir yol kullanılamıyor. Ana yola bir tek burası bağlıyor. Buranın bu şekilde olması bizim için ve çocuklar için gerçekten sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde ulaşım olmadığı için burada bir yangın olsa hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKayabaşıHafriyat
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