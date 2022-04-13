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Başakşehir Belediyesi ve Türkmedya’dan iş birliği

Başakşehir’in Yeni Medya Akademi’de yeni bir dönem başladı. Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya arasında imzalanan protokol ile akademi kursiyerleri, eğitimlerinin ardından TürkMedya bünyesinde stajyer olarak çalışma imkânına sahip olacak.

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:51
Başakşehir Belediyesi ve Türkmedya’dan iş birliği

Başakşehir Belediyesi, bünyesindeki Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu ile gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan Başakşehir Yeni Medya Akademi’de yeni bir dönem başladı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Akademi bünyesindeki eğitimlere katılan gençlerin medya sektörüne kazandırılması için Başakşehir Belediyesi ile medya sektörünün köklü şirketlerinden TürkMedya arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere yeni fırsatlar ve iş kapıları açmak için çalıştıklarını söyledi.

“SAHANIN TECRÜBESİYLE PİŞECEKLER”

Başakşehir Yeni Medya Akademi’ye yeni bir boyut kazandırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Yaptığımız yolların yanına açtığımız yolları da ekliyoruz ve 5 yıldızlı akademilerimizdeki kursiyerlerimize TürkMedya bünyesinde 3 ay staj imkanı sunuyoruz. Sahanın tecrübesiyle pişecek gençlerimiz hem deneyim kazanacak hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

HEM STAJ YAPACAKLAR HEM MAAŞ ALACAKLAR

Protokol ile Başakşehir Yeni Medya Akademi bünyesindeki akademilerden mezun olan kursiyerlerin tamamı, TürkMedya bünyesindeki Akşam, Güneş, Star, 24 TV, TV 360, tv4, Platin, Alem FM ve Lig Radyo’da 3 ay boyunca staj yapma imkânına sahip oldu. Sektördeki havayı teneffüs edecek aynı zamanda maaş da alacaklar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir BelediyesiTürkmedyaBaşakşehir Yeni Medya AkademiRadyo AkademiYouTube AkademiGazetecilikYeni Medya OkuluDublaj OkuluSinema Okulu
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