Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.112,77
ALTIN
1.251,92
DOLAR
19,38
STERLİN
24,08
EURO
21,32
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başakşehir Belediyesi ilçeye bir cami daha kazandırıyor

3. İstanbul Camii’nin şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ramazan şehrimize bereketiyle geldi” dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:20
4 Okunma
Başakşehir Belediyesi ilçeye bir cami daha kazandırıyor

İSTANBUL-  İlçe sakinlerinin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam eden Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Mahallesi’ne bir cami daha kazandırıyor. İnşaatı hızla yükselen 3. İstanbul Camii’nde incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Camiler şehrimizin ruhudur”

Huzurun şehrinde cami yapımına ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Camiiler tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eder. İslam beldeleri etrafında hayat bulur, mümin yürekler birbiriyle buluşur. Şehrimizin ruhu, aziz milletimiz güvenli yuvasıdır.” dedi.

Başkan Kartoğlu, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen 3. İstanbul Camii’nde aynı anda 400 kişi ibadet edebileceğini ve toplam dört katlı caminin iki katında Kur’an-ı Kerim kursu olacağını da sözlerine ekledi.

HABER: EMİR YÜCEL 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı
Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı
Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı
Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı
“Beslenme Saati” ülke geneline yayılmaya devam ediyor
“Beslenme Saati” ülke geneline yayılmaya devam ediyor
Beylikdüzü’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak
Beylikdüzü’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak
Agah, Başakşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı
Agah, Başakşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı
Ümraniye Belediyesi, öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladı
Ümraniye Belediyesi, öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladı
Python eğitimleri Akademi Beyoğlu’nda başlıyor
Python eğitimleri Akademi Beyoğlu’nda başlıyor
Beşiktaş Belediyesi “Bilişsel Etkinlik Atölyesi” düzenliyor
Beşiktaş Belediyesi “Bilişsel Etkinlik Atölyesi” düzenliyor
Başkan Yazıcı’dan bin 500 lira bayram ikramiyesi müjdesi
Başkan Yazıcı’dan bin 500 lira bayram ikramiyesi müjdesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi