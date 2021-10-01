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BARİYERLER OTOBÜSE OK GİBİ SAPLANDI!

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İETT otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otobüse saplandığı kazada 4 kişi yaralandı.

01 Ekim 2021 Cuma 08:42
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BARİYERLER OTOBÜSE OK GİBİ SAPLANDI!

Kaza, D-100 karayolu Avcılar yan yolda bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü yan yolda ilerlediği sırada sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcılar D100 KarayoluKazaTrafik KazasıİETTOtobüsBariyer
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