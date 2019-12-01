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‘Barikatsız dünya’ için pedal çevirdiler

Sessiz Çığlık Bisiklet grubu İstanbul’da yola çıktı.

‘Barikatsız dünya’ için pedal çevirdiler

Sessiz Çığlık Bisiklet grubu İstanbul’da yola çıktı.

01 Aralık 2019 Pazar 17:45
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‘Barikatsız dünya’ için pedal çevirdiler

İSTANBUL (DHA)

Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek için Sessiz Çığlık Bisiklet grubu İstanbul’da yola çıktı. Görme, işitme ve ortopedik engellilerin yanı sıra gönüllü bisikletçilerin de yer aldığı grup, barikatsız bir dünya için pedal çevirdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Barikat Film Atölyesi Derneği, Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar soğuk hava koşullarına rağmen pedal çevirdi.  Engelli Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli'nin de katıldığı etkinlikte Mecidiyeköy’den başlayan tur, Beykoz’da son buldu. Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar, çığlıklarının, farkındalık için olduğuna vurgu yaparak, “Biz barikatsız bir dünya için düş kuruyoruz. Düşlerimize ortak olan düşdaşlarımıza teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, kutlanmasına karşıyız. Biz barikatları yıkmak için sanatın ve sporun gücüyle geliyoruz” dedi.

“SPOR VE SANAT DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SİLAHI”

Geçtiğimiz yıl barikatsız bir dünya için İstanbul’dan Hollanda’ya 4 bin 521 kilometre pedal çevirdiklerini belirten Hüseyin Nacar, “Hava koşulları bize bir engel ama biz engel tanımıyoruz. Kar da yağmış olsa pedal çevireceğiz. Çığlığımız farkındalık için. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, biz onun kutlanmasına karşıyız. Onun kutlanacak bir yanı yok. Spor ve sanat dünyanın en güçlü silahı, kimyasal silahlardan daha güçlü. Biz barikatları yıkmak için sanatın ve sporun gücüyle geliyoruz. Barikatsız bir dünya için düş kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Nacar, bisiklet turları esnasında betimlemeler yaptıklarına değinerek, “Yolları onların da göreceği şekilde anlatıyoruz. Bu arkadaşlarımıza engelli, sakat, özürlü demek gerçekten içimizi acıtıyor. Bunlar dezavantajlı gruplar, bu grupları avantaja çevirmek niyetindeyiz” dedi.

“YAPMAK İSTERSENİZ AŞILMAYACAK ENGEL YOK”

 Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli de bisiklet etkinliğine katılan isimler arasında yer aldı. Hançerli, 25 yıldır engelli hakları mücadelesi verdiğini ifade etti.

Hançerli, “Toplum oldukça duyarlı, özellikle gençler ve sporcuların duyarlılığı inanılmaz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. 25 yıldır engelli hakları mücadelesi veren biri olarak insanların, gençlerin, sporcuların, engellilerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda yağmura, soğuğa rağmen sokakta olmaları gelecek güzel günlerin habercisi. Bu enerji Türkiye’yi iyiliğe, güzelliğe ve daha yaşanılır bir dünyaya dönüştürecektir. Engellilerin sorunlarının çözümü noktasında da bir farkındalık yaratılıyor. Bugün bisiklete farklı engel grupları birlikte bineceğiz. Yapmak isterseniz aşılmayacak engel yok” diye konuştu.

 “HEDEFİMİZ BARİKATLARIN ÜSTÜNE BASARAK YÜKSELMEK”

Spor ve sanat faaliyetlerinin her zaman içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten görme engelli futbolcu Recep Selvi, sloganlarının ‘Barikatsız Bir Dünya Kurmak’ olduğunu vurgulayarak, “Önümüzde barikatlar var, hayatın her alanında olduğu gibi biz bu barikatlara takılıp düşersek düştüğümüz yerde kalırız. Bizim hedefimiz barikatların üzerine basarak yükselmek ve barikatların arkasına geçerek yolumuza devam edebilmek” dedi.

Bisiklet turlarına katılmaktan büyük keyif duyduğunu anlatan görme engelli Şule Yazıcı ise geçen sene de İstanbul’dan Hollanda’ya 4 bin 521 kilometre pedal çevirdiğini dile getirerek, “Önde giden bir pilotla birlikte, benim de pedal çevirmemle bisikletler hareket ediyor ve bu yolları birlikte kat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelliler için oluşturulan bütün barikatların kalkmasını istediğini söyleyen İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Perihan Eren Bana ise, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ithafen buradayız. Engelliler için oluşturulan bütün barikatların kalkmasını istiyoruz. Onların da bizimle, toplum içinde yan yana olmasını istiyoruz. Biz buradaki engelleri aşıyoruz, engelliler içinde engellerin aşılmasını istiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sessiz Çığlık Bisiklet GrubuBarikatsız Dünya
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