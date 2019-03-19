“Banliyö hattı İstanbul Akvaryum’unun yolunu kolaylaştırdı”

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Halkalı Gebze banliyö hattı, İstanbul’un birçok yerine kolay ulaşım sağlamaya başladı. Florya Akvaryum Durağı’nın hizmete girmesiyle birlikte yeni ziyaretçilerini beklediklerini ifade eden İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, “Sadece çocukların değil 7’den 77’ye herkesin keyifle gezdiği İstanbul Akvaryum’a ulaşmak artık daha kolaylaştı. Türkiye’nin ilk kutup penguenlerinin yanı sıra 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum’a gelmek için misafirlerimizin Halkalı-Gebze banliyö hattını kullanarak Florya Akvaryum Durağı’nda inmeleri yeterli” dedi.

Halkalı-Gebze banliyö hattını kullanarak Bostancı’dan İstanbul Akvaryum’a 45 dakikada gidilebildiğini dile getiren Çapanoğlu, “Üsküdar’dan 35, Sirkeci’den 20, Yenikapı’dan 15 ve Taksim’den ise metro – banliyö aktarması ile 30 dakikada gelebilirler. Bu sayede İstanbul Akvaryum’un yanında yer alan Aqua Florya AVM ve Crowne Plaza İstanbul Florya’ya da rahatlıkla ulaşabilirler” diye konuştu.