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Balıkçı ve tekne sahiplerinden taşkın hazırlığı

22 Mart 2022 Salı 12:24
Balıkçı ve tekne sahiplerinden taşkın hazırlığı

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanakların ardından barajların taşabileceği uyarıları üzerine Büyükçekmece'de bazı balıkçı ve tekne sahipleri önlem aldı. Teknelerinin halatlarını kontrol eden tekne sahipleri, kapakların açılması durumunda teknelerini çevre limanlara götüreceklerini söyledi.

Yağmur ve kar yağışları sonrası barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 88'i geçerken Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Verilere göre; Alibeyköy yüzde 81, Büyükçekmece yüzde 91, Ömerli yüzde 92, Pabuçdere yüzde 95 ve Terkos Barajı ise yüzde 84 oranında doldu. İSKİ'nin ardından Büyükçekmece Belediyesi de uyarıda bulundu.

Belediyenin duyurusunda, "Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden; Büyükçekmece Barajı'nın maksimum doluluğa ulaşmış olması ve baraj kapaklarının açılarak kontrollü olarak su tahliyelerinin yapılacağı bildirilmiştir. Bu nedenle baraj etrafında bulunan balıkçıların teknelerine ilişkin gerekli önemleri almaları gerekmektedir" denildi.

Uyarılarının ardından Büyükçekmece Barajı çevresindeki bazı balıkçı ve tekne sahipleri hazırlık yaptı. Tekne sahipleri teknelerinin halatlarını kontrol ederken, olası taşkın durumunda su seviyesine göre teknelerini başka noktalara götürebileceklerini söyledi.


 

"UYARIDAN SONRA TEKNEMİZİN BAŞINA GELDİK"

Baraj kapaklarının kontrollü şekilde açılabileceği uyarısı aldıklarını söyleyen balıkçı Ali Yılmaz, "Uyarıdan sonra teknemizin başına geldik. Gerekirse tekneyi dışarı çıkaracağız. Açığa ya da farklı limana alacağız. Tek kapak mı açılacak? Yoksa tüm kapaklar mı bilemiyoruz. Hepsini açarlarsa yukarıya kadar çıkar su. Daha önce çok tekne zarar gördü" diye konuştu. 

Tayfun Yapıcı isimli bir başka balıkçı da "Fazla açılırsa Mimarsinan'a götüreceğiz tekneleri. Çok açılırsa kapaklar oraya götürüyoruz, sıkıntı olmuyor. Önlemlerimizi alıyoruz. Açılacağı zaman uyarı yaparlar" dedi.  


 

"TEKNENİN HALATLARINI KONTROL EDİYORUZ"

Özel teknesi olduğunu belirten Fatih Çamcı da "Baraj kapakları açılacak su verilecek dendi. Biz de geldik teknenin halatlarını kontrol ediyoruz. Suyun ne miktarda geleceğini bilmiyoruz. Daha yüksek olursa seviye ya çıkış yapıyoruz burada ya da karşı kıyıya alıyoruz" şeklinde konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 22.03.2022 12:31
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Ve Tekne SahipleriTaşkın Hazırlığıİstanbul
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