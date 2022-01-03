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BAKIRKÖY, GENÇLERE DRONE EĞİTİM  BÖLGESİ OLUYOR

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanlığı işbirliğinde Bakırköy’deki liseli gençler, drone eğitimi alıyor, İstanbul Kalkınma Ajansı destekliyor

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:57
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BAKIRKÖY, GENÇLERE DRONE EĞİTİM  BÖLGESİ OLUYOR

İSTANBUL - Hava Harp Okulu Dekanlığı akademisyenleri tarafından verilecektir. Gençlerimiz, Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarına hazırladıkları projelerle fonlanarak projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaklardır.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanlığı işbirliğinde Kültür Üniversitesi İştiraki ile hazırladığımız Gençler İnsansız Hava Aracı Bölgesi ile Disiplinler arası Öğrenme ve Girişimcilik Modeli projesi, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği almıştır.

 

Kalkınma Ajansı destekliyor, öğrenciler geleceği öğreniyor

Proje kapsamında biri Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanlığında diğeri Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde olmak üzere 2 drone atölyesi açılacak, Harbiyeli ve liseli gençler takımlar halinde çalışarak uygulamalı drone eğitimi alacaklardır. Okul dışı faaliyet kapsamında haftada 1 gün 4 saat olarak 16 hafta boyunca eğitimler devam edecektir. Gençler için uygulamalı drone eğitim kitapçıkları da hazırlanacaktır.

Eğitimde bütün yenilikler ve teknoloji en uzman eğiticiler tarafından uygulanıyor

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanlığı Uzay ve Havacılık Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerindeki Harbiyeli gençler ve akademisyenler ile Yeşilköy Anadolu Lisesi, Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi, Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesinden havacılığa ilgisi olan liseli gençler, öğretmenleri mentörlüğünde drone kulüpleri kurarak akrandan akrana eğitim yoluyla alana ilgisi olan diğer öğrencileri de eğiteceklerdir.

Gençlerimize eğitim kapsamında drone bileşenleri, drone uçurma ve drone yarışları konusunda eğitim alarak, okul drone yarış takımlarını kuracaklardır. Gençler, her yıl Hava Harp Okulu Dekanlığında gerçekleşen Genç Kartallar Haftasında yaptıkları dronları sergileyerek, drone yarışı organizasyonuna katılacaklardır.

Gençlerimize müfredat kapsamında Teknofest ve Tübitak yarışmalarına proje hazırlama eğitimi Hava Harp Okulu Dekanlığı akademisyenleri tarafından verilecektir. Gençlerimiz, Teknofest ve Tübitak yarışmalarına hazırladıkları projelerle fonlanarak projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaklardır. Ayrıca eğitim kapsamında gençler drone teknolojileri alanları konusunda kendi girişimlerini kurmalarına destek verecek girişimcilik eğitimleri de alacaklardır. Oluşturdukları dijital portfolyalarda gençler yapmış oldukları projeleri, okudukları makaleleri, kitapları, sanatsal çalışmaları dünya ile paylaşabileceklerdir.

Projenin devamı olarak gençlere uygulamalı phyton programlama dili ile drone kodlama eğitimleri planlanmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BakırköyGENÇLERE DRONE EĞİTİM  BÖLGESİ OLUYOR
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