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Bakırköy'de sanat dünyası iftarda buluştu

BAKIRKÖY'de Film-San Vakfı tarafından düzenlenen programda sanat dünyasından birçok isim iftarda bir araya geldi.

29 Nisan 2022 Cuma 08:29
Bakırköy'de sanat dünyası iftarda buluştu

Film-San Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro katıldığı iftar programında Engin Çağlar, Ayşe Mine, Nuri Alço, Murat Parasayar, Meral Konrad ve birçok sanatçı yer aldı.

Davetlilere seslenen Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar, "1974'ten beri var olan bir vakfın başındayız. Son üç seçimde başkanlığı bana lütuf ettiler. Ben keyifli çalışıyorum, yönetimimde hep hanımlar var. Her görevi hanımların iyi yaptığını düşündüğüm için hanımları yönetime aldım. Onlarla birlikte çalışmak büyük keyif " dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilmSan VakfıBakırköySANATSanatçıIftar
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