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Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu: 1 yaralı

BAKIRKÖY'de D100 Karayolu yan yolda otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

12 Haziran 2020 Cuma 08:40
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Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu: 1 yaralı

Kaza, D100 Karayolu yan yol Ankara istikameti Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Turgay Kolcu, kullandığı 34 CYE 952 plakalı otomobilin kontrolünü henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALIYA İLK MÜDAHALE RAYLARDA YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda ve çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri raylara inerek otomobilde sıkışan Kolcu'yu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada Yenikapı'dan 00.00'da son seferine çıkan M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu makinisti de kazayı görünce olay yeri yakınlarında durdu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile ürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi raylarda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü raylardan yola çıkarılarak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Raylara düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Bir süre bekleyen metro ise otomobilin kaldırılmasıyla yoluna devam etti. Kazada parçalanan demir korkuluklar ile metro rayında sabah saatlerinde onarım ve bakım çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyTrafik KazasıOtomobilMetro
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