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Bakırköy'de mucize kurtuluş 

BAKIRKÖY Yeşilköy istikameti Yeşilköy kavşağında TIR, otomobilin üstüne devrildi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:06
Bakırköy'de mucize kurtuluş 

Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyYeşilköyTIROtomobilKaza
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