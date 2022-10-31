Bakırköy'de mucize kurtuluş 

Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
DHA
BAKIRKÖY Yeşilköy istikameti Yeşilköy kavşağında TIR, otomobilin üstüne devrildi.
BAKIRKÖY Yeşilköy istikameti Yeşilköy kavşağında TIR, otomobilin üstüne devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
DHA