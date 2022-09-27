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Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybederken Ali K. yaralandı. 

27 Eylül 2022 Salı 09:29
Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı

Olay saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümü girişi önünde yaşandı. İddiaya göre Avcılar Cihangir Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan Emir N. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yakınları hastanenin önünde beklediği sırada otomobile gelen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. yaralandı. Aziz Atacan Gamsızoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali K.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. 

OLAYA KARIŞAN OTOMOBİL AVCILAR'DA BULUNDU

Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler geldiklerini otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda otomobilin Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde park halinde olduğunu gördü. Otomobilde mermi deliklerinin olduğu, sağ ön yolcu camının kırık olduğu, sağ arka lastiğinin patlak olduğu arka koltukta kan izlerinin olduğu görüldü. Otomobil incelenmek üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen F.M.'nin yakalama çalışmaları sürüyor. 

DHA

Son Güncelleme: 27.09.2022 11:24
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