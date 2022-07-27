Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde 15.30 sıralarında iki ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede öndürüldü.

"MAALESEF BU ORMAN SAHİPSİZ"

Görgü tanığı Ali Haznedaroğlu, "İstanbul'un göbeği burası ama maalesef ekipler yine de gelemiyorlar. Yangın, iki farklı noktada çıktı. Evde olsaydım bahçedeki suyla söndürmeye çalışırdım" dedi.

Balkondan yangını gördüğünü söyleyen Hamdi Coşkun, "Ben balkonda oturuyordum önce küçük bir alanda kıvılcım çıktı. Ardından genişleme başladı. İki farklı noktada yangın çıktı" diye konuştu.