Bakırköy Adliyesi karşısındaki noter önünde bıçaklı kavga 

BAKIRKÖY Adalet Adliyesi karşısındaki Bakırköy 40'ıncı Noterliği önünde sabah saatlerinde daire satışı için geldikleri öğrenilen iki kişi arasında kavga çıktı. Daire satışı konusunda anlaşmaya varamayan satıcı Oğuzhan Ata'nın, alıcı Mehmet Tekin'i kalça ve bacağından 4 kez bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri saldırgan Oğuzhan Ata'yı gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Tekin sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.