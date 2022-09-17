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Bakan Soylu Giresun Gönüllüleri Derneği açılışına katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da Giresun Gönüllüleri Derneği'nin açılış törenine katıldı. 

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:36
Bakan Soylu Giresun Gönüllüleri Derneği açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da Giresun Gönüllüleri Derneği'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner katıldı.  Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sırtımızı dayayacağımız, omuz omuza yürüyeceğimiz, ekmeği yenir, suyu içilir, güzel şehrin, güzel insanlarının oluşturduğu bu güzel derneğin, bu mekanın açılışında bulunmaktan büyük bir onur duyuyor hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Soylu konuşmasında Giresun'da yaşanan sel felaketini hatırlatarak ,"Giresun etkileri çok fazla olan afet geçirdi. O günden itibaren Giresun geçirdiği afet konusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ile her noktada yanlarında olduk. O afetten ortaya çıkan hem maddi hem manevi bütün karşı karşıya kaldığımız süreçlerin her birinde Giresunlu hemşerilerimizle hakikaten bir kardeş ve aile bütünlüğü içerisinde olduk. Olmaya devam ediyoruz. " diye konuştu.  Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak derneğin açılışı yapıldı. Soylu daha sonra beraberindekilerle dernek binasını gezdi ardından dernekten ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluBayrampaşaGiresun Gönüllüleri Derneği
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