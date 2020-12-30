Bakan Soylu:  AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki yerleşesinde gerçekleşen Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Soylu'nun yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bakanlıklardan temsilciler, kamu kurumları ve STK temsilcileri de katıldı. Birincisi Ekim ayında düzenlenen toplantının bugünkü gündeminde, "Mevcut yapı stokumuzun durumu ve çözüm önerileri", "Baraj ve göletlerimizin afet ve acil durumlar açısından güvenliği" ve "2020 yılındaki afet ve acil durum çalışmaları ile, 2021 planları" başlıkları yer aldı.



"2021 YILI İÇİN HEDEFİMİZ, BİN ADET YENİ TOPLANMA ALANI BELİRLEMEKTİR"

2013 yılından itibaren yaklaşık 14 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini ifade eden Soylu, "2020 yılı içinde EBA TV üzerinden yaklaşık 18 milyon öğrenciye ulaştık. 2021 yılında ise hedefimiz, afet eğitim yılı kapsamında 83 milyon vatandaşımıza ulaşmaktır. Bu çerçevede 11 faaliyet türünde toplam 185 etkinlik planladık. Bunların gerçekleşmesine dönük çalışmalarımız devam etmektedir. Kurulumuzun aldığı bir diğer tavsiye kararı; toplanma alanları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının arttırılmasıdır. halihazırda ülkemizde 19 bin 188 afet ve acil durum toplanma alanı belirlenmiş ve e-devlet üzerinden ilan edilmiştir. Tabi bu sabit bir sayı değildir. 2021 yılı için hedefimiz, bin adet yeni toplanma alanı belirlemektir" şeklinde konuştu.



"2020 YILI İÇİNDE AFAD'IMIZIN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAY SAYISI 3 BİN 78'DİR"

"2020 yılı, ne yazık ki yaşattığı sıkıntı ve üzüntülerle, herhalde uzun yıllar hatırda kalacak bir yıl oldu" diyen Bakan Soylu, "Küresel anlamda ana gündem, hiç şüphesiz virüs salgınıydı. Ancak, ülkemiz açısından ikinci güvenlik gündemi de arka arkaya yaşadığımız sel ve deprem gibi afetler oldu. Fırtınadan heyelana, depremden sel su baskınına kadar 15 başlıkta, 2020 yılı içinde AFAD'ımızın müdahale ettiği olay sayısı, son rakamla 3 bin 78'dir. Sadece deprem etkinliği açısından kıyaslarsak, geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 23 bin 482, bu yıl ise yüzde 43 artarak 33 bin 598 olmuştur. Bu yıl meydana gelen ve ulusal düzeyde müdahale ettiğimiz deprem ve sel gibi afetlerde toplam 338 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır. Tabii bu yıl Van çığ felaketi, Elazığ depremi, İran merkezli Van depremi, Bingöl Karlıova depremi; Giresun, Bursa ve Rize'de yaşanan sel felaketleri; İzmir depremi, son olarak Hakkari'de yaşanan çığ afeti gibi afetler milletçe içimizi kanatmıştır. Ancak tüm bu afet olaylarında ne barınma, ne müdahale, ne enkaz kaldırma, ne kurumlar arası koordinasyon, ne geçici ve kalıcı barınma çözümleri;ne gıda, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı, aksaklık yaşanmadı. Afet müdahale ve yönetimi konusunda Türkiye bugün gerçekten ciddi ve dünya ölçeğinde bir kapasite üretmiştir. 2020'de de afetlerle mücadelede başarılı bir sınav vermiştir" dedi.



"BU YILKİ AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİNİN BANA GÖRE EN KİLİT KAVRAMI, KOORDİNASYON OLMUŞTUR"

Özellikle Türkiye Acil Müdahale Planı(TAMP)'nın saha uygulamalarını, sonuçlarını, bizzat olayların içinde ve sahada görme fırsatının olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi: "Önümüzdeki süreçte, elde ettiğimiz tecrübeleri de işin içine katarak bu planı güncellemek için çalışmalarımızın nihai aşamaya geldiğini biraz önce ifade etmiştim. Bu yılki afet müdahale faaliyetlerinin bana göre en kilit kavramı, koordinasyon olmuştur. AFAD Başkanlığımızın koordinesinde, jandarma arama kurtarma birimlerimiz, AFAD ekipleri, itfaiye teşkilatları, UKOME, Kızılay ve diğer STK'lar büyük bir özveri ve uyum içinde çalıştılar, kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu yıl, emniyet teşkilatımız bünyesinde de PAK adını verdiğimiz yeni bir arama kurtarma birimi kurduk. Bu birimlerde 2 bin 324 personele eğitim verilmesi planlanmış, 822'sinin eğitimi tamamlanmış, diğerleri de devam etmektedir. Yine emniyet teşkilatımız içinde afet olaylarında yaşanan can kayıplarında kimlik tespitinde faaliyet göstermek üzere kısa adı AKİ olan Afet Kriminal İnceleme birimi de kurulmuş ve bu yıl Elazığ depreminden başlamak üzere yaşanan acı hadiselerde görev yapmaya başlamıştır. Önemli bir kapasite faaliyetimiz de AFAD gönüllülük sistemidir. Bu da dünyada, özellikle Almanya'da yaygın kullanılan bir sistemdir. Biz bu projeye 2019 yılında başladık ve sistemde 2020 sonu itibarıyla 246 bin 116 başvuru bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın 42 bin 150'si eğitimleri tamamlanmış, Allah göstermesin, bir afet durumunda göreve hazır durumdadır. 108 bin arkadaşımızın da eğitimleri devam etmektedir"

"TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK DEPREM BİLDİREN 4'ÜNCÜ ÜLKE"

Türkiye'nin dünyada en çok deprem bildiren 4'üncü ülke olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Soylu, "Statista adlı, uluslararası istatistik yayınlayan, ciddi bir kuruluşun verilerine göre, Türkiye 1900-2016 yılları arasında yani son 116 yılda, dünyada en çok deprem yaşayan, deprem bildiren 4. ülkedir. Birinci ülke Çin, sonrasında Endonezya ve İran var. Bizden sonra da Japonya ve diğerleri sıralanıyor. Elbette ki farklı araştırmalarda farklı sıralamalar elde edilebilir ancak deprem gerçeğinde Türkiye'nin yerinin dünya ortalamasının üstünde olduğu, değişmez bir gerçektir. Hem bu yıl yaşadığımız depremler, hem son birkaç gün içinde Türkiye ve dünyada, Hırvatistan'da yaşanan hareketlilik, bu meseleyi hemen her gün gündemimizde tutmak zorunda olduğumuzu göstermektedir. Bir yandan yaşam alanlarımızı sağlamlaştırmak, yıkılmayan yaşam alanları inşa etmek, yaşadığımız yerleri kontrol etmek, sağlamlaştırmak durumundayız. Diğer yandan da bireysel olarak afet reflekslerimizi oluşturmak, bilgimizi arttırmak, afet eğitimli bireyler olmak durumundayız" dedi.



"ARKADAŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL BİR YAZILIMIN ATINA İMZA ATTILAR"

Bakan Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız, Bakanlığımızda çok güzel bir yazılımın altına imza attılar. Yazılım aynı zamanda bir konuşma, haberleşme yazılımı. Kodları bize ait. Yani başka bir yazılım üzerinden kodlanarak yaptığımız bir yazılım değil. Türkiye'de şu anda kodları bize ait bir yazılım yok. Bu yazılım, kodlarının bize ait olduğu, aynı zamanda çok güçlü bir kripto sistemiyle koruma altına alınmış bir yazılımımız var. Bu kapasiteyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir talepte daha bulundum. O da şu: Hatırlarsınız bizim yine bakanlığımızın örnekleri var. Kadına şiddette destek uygulamamız var, 'KADES' Şu ana kadar bir milyon 250 bin kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var ve bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek. Bu ihbarlara da 4 veya 5 dakika içerisinde varılıyor. Bunun denemeleri de yapılıyor. Ama Allah'a şükürler olsun sistem iyi kuruldu."

112 TÜRKİYE'DEKİ TEK ACİL DURUM HATTI OLACAK

Bakan Süleyman Soylu, "Yine bunun yanı sıra bir de elektronik kelepçe sistemi de Aile ve Adalet Bakanlığımız ile birlikte öyle bir değerlendirme ortaya koyduk. Onu da kolluk birimlerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. O sistemi de Ocak ayının sonunda devreye alacağımızı söylemiştik. Ben de dün de nezaret ettim. Sistemin çalışma, kurulum aşamaları devam ediyor. Bir de UYUMA diye uyuşturucu ile mücadele aplikasyonumuz var. Bir de Haziran'ın sonunda Afet için çok önemli olan 112'yi Türkiye'de tek bir acil arama hattı haline getiriyoruz. Bu hakikaten bizim için önemli bir devrim olacak" diye konuştu.



AFAD UYGULAMASI DÜNYADA TEK OLACAK

"Şimdi Tüm bunların içerisinde, yeni bir adım daha atmak lazım geldiğini GSM operatörleri ile de görüştük" diyen Bakan Soylu,

"Özellikle deprem anında telefonların kilitlenmesi hem bizim bu konularda biraz önce bahsettiğim acil destek ünitelerinin olaya müdahalesi açısından hem meselenin tam anlamıyla depremin ilk dakikalarında kavranma açısından büyük bir sorun yaşatıyor. Onun için, sadece ismi AFAD olan bir aplikasyon yapma hususunda bir değerlendirme ortaya koyduk. Aslında biz bunu GSM operatörlerinden istemiştik, fakat onlarla da konuştuk, kendi kapasitemizle bunu yapabileceğimiz kanaatine vardık. Çünkü KADES'i de, UYUMA'yı da kendimiz yaptık. bakanlık bünyesinde yaptık, kimseye de yazdırmadık. Şimdi, bunu da AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız. Hem AFAD Başkanlığımız, hem ilgili konulardaki kurumlarımız, hem 112'miz, hem iller idaresi genel müdürlüğümüz hem de bizim Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız bir araya geliyorlar ve bir AFAD aplikasyonu yapıyorlar. Zannediyorum şimdi GSM kurulumu gerçekleştiriliyor. Ama birincisi şu, bu dönem içerisinde tüm GSM operatörlerine bağlı olabilecek şekilde internet hatları üzerinden görüşme temin edilebilecek, mesaj atabilecek, görüntü kaydedebilecek, görüntü atabilecek. Kişinin kendi toplanma alanına gitmesi için bu AFAD aplikasyonunu kişiselleştireceğiz. Evi ile toplanma alanı arasında nasıl gideceğini haritalandıracak. Bir taraftan depremden önce ve sonra yapılması gerekenleri bu aplikasyon anlatacak. Dünyada tek olacağına inandığım bu yeni uygulama inşallah 6 ay içinde tamamlanacak. Buradaki temel amaç depremden sonra yaşanacak can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirebilmek" diye konuştu.