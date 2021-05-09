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Bahçelievler’de çocuklara tablet dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde eğitim gören fakat online EBA sistemine erişemeyen öğrencilere ücretsiz tablet dağıttı. Şehit, gazi yakınları, engelli, yetim ve öksüzler ile 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine öncelik verildi.

09 Mayıs 2021 Pazar 10:28
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Bahçelievler’de çocuklara tablet dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi, internet sitesine başvuruda bulunan öğrencileri ücretsiz tabletlere kavuşturulduğunu duyurdu. Belirlenen kriterleri sağlayan ilçe genelindeki öğrencilere tabletleri teslim edildiği ve öncelik sırasının şehit ve gazi yakınlarına, engelli, yetim ve öksüzlere ve 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine verildiği açıklandı.

Ücretsiz tablet için kriterler arasında; sosyal yardım yönetmeliği şartlarına uymak, ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak, Bahçelievler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak, Bahçelievler'de ikametgâh ediyor olmak ve ilçede bir okulda okuyor olmak gerekiyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TABLETSİZ KALMAYACAK”

Uzaktan eğitim almak zorunda öğrencilere tablet dağıtımına başladıklarını belirten Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Çocuklarımız tabletsiz kalmayacak. Uzaktan eğitim gören öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye tablet hediye ediyoruz. İlçemizde tableti olmayan öğrencilerimizin tespitini yaparak dağıtıma başladık. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız. Tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler BelediyesiçocuköğrenciTablet
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