Bahçelievler'deki kazada kamyonetin sürücü bölümü kullanılamaz hale geldi

D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 34 VP 0675 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine aynı yönde seyir halindeki 34 DTP 196 plakalı kamyonete çarptı.

Yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle 34 VP 0675 plakalı kamyonettin sürücü bölümü kullanılamaz hale geldi. Diğer kamyonetin ise yan kısmında hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kara yolundaki trafik akışı, normale döndü.

Kazaya karışan 34 DTP 196 plakalı kamyonetin sürücüsü Murat Servi, "Sol şeritten gidiyordum. Bir anda nasıl oldu, soldan geçerken bir şey geldi bana çarptı. Kelebek camım, aynam gitti. Artık sağı göremez oldum. Brandamı nasıl yırttıysa deldi geçti. Trafik aksamasın diye yan yola çektim. Diğer sürücü öndekine vurmamak için şerit değiştirip taşırınca olayı bana yansıttı." ifadelerini kullandı.