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Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 

Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen kamyonet,  kırmızı ışıklarda duran 112 ambulansına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans önündeki taksiye, taksi de kamyona çarptı. Zincirleme kaza sonrası kamyonetin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

14 Eylül 2021 Salı 02:45
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Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 

Kaza Bahçelievler, Merkez Mahallesinde gece saat 00.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki 59 TS 390 plakalı kamyonetin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kırmızı ışıklarda duran 112 ambulansına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans önünde taksiye, taksi de önündeki bir başka kamyona çarptı. Zincirleme kaza sonrası kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sağlık görevlilerinin meslektaşlarının yardım için olay yerine geldiği görüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerTrafik KazasıKaza
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