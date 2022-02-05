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Bahçelievler'de yangın: Mahsur kalan 14 kişiyi itfaiye kurtardı

BAHÇELİEVLER'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında duman nedeniyle binada mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:07
Bahçelievler'de yangın: Mahsur kalan 14 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Tekke Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 4 katlı binayı tamamen duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Binadaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da duman nedeniyle mahsur kalanları tahliye etti. Çatıdaki terastan ve dairelerden toplam 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.  Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine gelen ambulansların içinde tedavi edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerZafer MahallesiYangınİtfaiyeEvBina
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