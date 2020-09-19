Bahçelievler'de "drift" yapan maganda yakalandı

O anları kameralara kaydeden sürücü, sosyal medya üzerinden paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından sosyal medya üzerinde yapılan çalışma sonucu sürücünün kimliği tespit edildi. Sivil Trafik Ekipleri, sürücüyü yakalamak üzere harekete geçti. Ekipler, 17 Eylül Perşembe günü Ümit C.'yi gözaltına aldı. Sürücü, "Herhangi bir zorunluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyeti de geçici süreyle iptal edildi. Ümit C. adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.