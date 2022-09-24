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Bağcılar’da kültür sanat sezonu ünlü isimlerin katıldığı törenle açıldı

Bağcılar Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat sezonu, siyasetten, iş dünyasına, edebiyattan sinema dünyasına kadar birçok tanınmış ismin katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'de belediyecilik ile şehirleşme oranının çok yükseldiğini ve şehirlerin çok güzel noktalara geldiğini belirterek, “Belediyecilik, altyapılardan çıktı, insana focuslanan, insanı eğiten, kültürüyle buluşturan, sanatla onları kavuşturan ve böylelikle şehirlerini daha yaşanabilir hale getirmeye çalışan bir perspektife yöneldi” dedi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:06
Bağcılar’da kültür sanat sezonu ünlü isimlerin katıldığı törenle açıldı

Bağcılar Belediyesi 2022-20223 Kültür Sanat sezonu bir otelin salonunda gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti eski milletvekili ve Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Gzeteci-yazar Yusuf Kaplan, tiyatro oyuncusu Yalçın Özden, müzisyen Resul Aydemir’in de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede, yönetmenliğini Çağrı Beşli, müziklerini ise Ali Demirtaş’ın yaptığı ‘Sizinle Güzel’ isimli film gösterimi, müzik dinletisi ve kum sanatı gösterisi sergilendi.


“BELEDİYECİLİK ŞEHİRLERİNİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRMEYE ÇALIŞAN BİR PERSPEKTİFE YÖNELDİ”


Türkiye'de belediyecilik ile şehirleşme oranının çok yükseldiğini ve şehirlerin çok güzel noktalara geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Belediyecilik, altyapılardan çıktı, insana focuslanan, insanı eğiten, kültürüyle buluşturan, sanatla onları kavuşturan ve böylelikle şehirlerini daha yaşanabilir hale getirmeye çalışan bir perspektife yöneldi. Bütün belediyelerimiz bunu yaptı. Ve elbette burada insanı merkeze alan, onu kültürle ve sanatla yoğuran aktiviteler, atölyeler, çalışmalar ve buluşmalar gelecek vizyonumuz açısından çok kıymetli. Eminim ki Bağcılar Belediyesi de bu çerçeve sanatçılarıyla, fikir adamlarıyla, şairleriyle, edebiyatçılarıyla, tiyatrocularıyla, tasarımcılarıyla, modasıyla birçok yönlü faaliyetleriyle bu buluşmaya ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla bu anlamda gayretlerinden dolayı Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.


Sözlerine devam eden Demircan, şunları ekledi:


“Gençler şunun farkındalar; Sıra dışı işlere yönelmek, kendisini sanatla tanımlamak ve kendisini sanatla keşfetmek. Yani eğer resimde uzmansanız kendinizi tasarımlara ve modaya yönlendirebilirsiniz demektir. Veya müziğe ilginiz varsa o bir başka yönünüzü keşfetmek için size ilham veriyor demektir. Dolayısıyla sanatla önce kendinizi ve yeteneklerinizi keşfedersiniz. Bu yeteneklerinize göre kendinize de bir yol haritası bulursunuz. Dolayısıyla kültür ve sanatın böyle bir keşfettirici yönü de var. Fark yaratmak başka bir düzlemde kendinizi ortaya koyabilmek adına yöntemin bu olduğunu gençlerimizin biliyor olması da sevindirici.”


“BİZİM YÖNETİMİMİZDE GENÇLER VE ÇOCUKLARIMIZ SÖZ SAHİBİ OLSUN”


Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise Bağcılar’da kültür sanatın, kuruluşundan bu tarafa belediyecilik anlayışında her zaman önemli bir yer tutuğunu söyleyerek, “Her zaman işin merkezi konumuna getirilmişti. Biz de var olan tecrübenin üzerine yeni tecrübeler, donanımlar ve anlayışlar kazandırmak istiyoruz. Bu açıdan var olan çalışmalarımızı aksatmadan bunları daha da nitelikli hale getirerek hem mekânsal anlamda hem içerik açısından hem de Bağcılarımızın gençleri için, çocuklarımız ve kadınlarımız için bütün Bağcılar’ın fertleri için güzel bir sunum noktasına getirmek istiyoruz. Bu açıdan göreve geldiğimiz günden yana özellikle şunu ifade ettik; gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağız diye. Bağcılar yoğun bir ilçe özellikle çocuklarımızın sosyokültürel anlamda gelişim süreçlerine katkı sunmak adına onların kimliğini, benliğini oluşturacak açıdan çalışmaları önemsedik. Hep şunu hedefliyoruz ve söylediğimiz en önemli şey de şu; bizim yönetimimizde gençlerimiz dahil olsun. Bizim yönetimimizde gençler ve çocuklarımız söz sahibi olsun. Onların isteklerini, beklentilerini ve taleplerini biz her zaman ön planda tutalım” diye konuştu.


"KÜLTÜREL İSTİKLALİNİ KAZANMAYAN BİR ÜLKENİN İSTİKBALİ TEHLİKEDEDİR"


Gazeteci- yazar Yusuf Kaplan da “Bu akşam Bağcılar Belediyesinde yeni kültür sanat sezonunun açılışı dolayısıyla değerli başkanımızın daveti üzerine buradayız. Çok nezih bir ortam görüyorum. Kültür Sanat faaliyetlerinde de Bağcılar’ın İstanbul’a önemli katkılarda bulunmasını diliyorum. Kültürel istiklalini kazanmayan bir ülkenin istikbali tehlikededir. Dolayısıyla kültürde, sanatta, eğitimde, gençlik de şehircilik de ülkenin kaderini şekillendirecek kadar iktidar değilseniz, iktidar olduğunuzu söyleyemezsiniz” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiKültür Sanat SezonuAhmet Misbah DemircanAbdullah Özdemir
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