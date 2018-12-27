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Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü

Dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan beton mikserinin altında kaldı

Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü

Dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan beton mikserinin altında kaldı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:00
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Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü

BAĞCILAR'da gece saatlerinde aldığı siparişi götürmek isteyen motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde duran otobüse çarparak yere düştü. Kaza sonrası dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan beton mikserinin altında kaldı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ölen gencin yakınları da olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. 

Kaza Bağcılar, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece aldığı siparişi götürmek için çalıştığı iş yerinin motosikletine binen Mehmetcan Sönmez (19) isimli çalışan paketi götürmek için yola çıktı. Motosiklet sürücüsü Birlik Caddesi'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran 26 RP 403 plakalı otobüs çarptı. Dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan Adem Arslantürk isimli sürücünün kullandığı 34 NG 8998 plakalı beton mikserinin altında kaldı. 

Kaza sonrası kamyon sürücüsü hemen aracı durdurup yardıma koşarken bir yandan da olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de caddeyi çift yönlü kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Bu sırada ölen motosiklet sürücüsünün yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdiği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerince kapatılan yol tekrar araç geçişine açıldı. Olay sonrası gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü Adem Arslantürk polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarMotosikletKaza
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