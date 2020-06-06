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Bağcılar'da kadın cinayeti

BAĞCILAR'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:21
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Bağcılar'da kadın cinayeti

Olay, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Veysel T. (35) ile Perihan Ayhan (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz (37)'ın kafasına isabet etti.  Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Miray Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarKadın CinayetiKadınCinayet
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