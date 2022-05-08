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Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu

BAĞCILAR'da inşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan hırsızlar bir gecede çok sayıda aracı soydu. Hırsızlık şebekesi elleriyle koymuş gibi buldukları araçlardan binlerce liralık maltap gibi malzemeleri çaldı.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:37
Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu

Olay 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Bağcılar'ın çeşitli mahallelerinde meydana geldi. İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu. Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.

3 SANİYEDE KAPIYI AÇTI

Demirkapı Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saat 05.55 sıralarında hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, park halindeki hafif ticari aracın yanında durdu. Esnafın içinde iş makinelerinin bulunduğu hafif ticari aracın arka kapısını 3 saniyede açan hırsız, iş makinelerini geldikleri araca taşıdı. Daha sonra sokaktaki başka bir hafif ticari aracın yanında duran hırsızlar aynı yöntemle arka kapısını açtıkları araçta bulunan malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.

"BİZİM GİBİ ORADA 20 MAĞDUR DAHA VARDI"

Polis merkezine gittiğinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Erkan Dağlar, "Biz inşaat işleri yapıyoruz, bu aracımıza malzemelerimizi bırakıyoruz. Sabah kalktığımızda aracımızın kapısı açıktı. Güvenlik kameralarını inceleyince malzemelerimizin çalınmış olduğunu gördük. Ben anahtarla o kadar kolay açamıyorum. İki dakika sürmüyor, adam tornavidayı sokup kilidi açıyor sonra arka kapıyı açıp tüm malzemelerimizi çalıyor. Değerli malzemelerimiz vardı, 20 bin lira masrafımız var. İfade vermek için karakola gittik, bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı. Bu insanların da aynı şekilde aynı saatlerde araçlarını soymuşlar. Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor. Sabah işe gidecektik gidemedik" diye konuştu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de seri hırsızlık olayını gerçekleştiren çeteyi tespit ve yakalamaya yönelik çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarAraçOtomobilSoygunHırsızHırsızlık
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