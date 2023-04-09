Bağcılar Belediyesi’nin 2 çalışanı sonsuzluğa uğurlandı

İSTANBUL - Deprem bölgesi Malatya'daki görevlerinden sonra İstanbul’a dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Bağcılar Belediyesi çalışanları Atakan Sırbudak ile Hayri Ay, belediye binası önündeki törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı. Deprem bölgesi Malatya'daki görevlerinden sonra İstanbul’a dönen Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan midibüs trafik kazası yapmıştı. Atakan Sırbudak, Hayri Ay ve 10 yaşındaki Hilmi Eymen Dinleyici’nin hayatını kaybettiği kazada 19 personel de yaralanmıştı.

Belediye binası önünde tören düzenlendi

Bağcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Atakan Sırbudak ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Hayri Ay için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Belediye binası önüne getirilen Ay ile Sırbudak’ın cenazelerini mesai arkadaşları karşıladı. Törene; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, meclis üyeleri, muhtarlar, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

“Güzel bir uğurda vefat ettiler”

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Kaymakam Uçgun, “Depremin üzerinden geçen 2 ayda belediye çalışanlarımız dönüşümlü devamlı bölgeye gittiler. Arkadaşlarımız orada bir derde derman olma gayreti içinde oldular. Güzel bir amaç için gittiler ve güzel bir uğurda vefat ettiler” dedi.

“Tamamı gönüllü olarak gittiler”

Başkan Özdemir ise “550 personelimiz periyodik olarak bölgede görev yaptı. Arkadaşlarımızın tamamı gönüllü bir şekilde bizim herhangi bir ‘Siz gidin’ talimatımız olmadan, ‘Kim gider?’ dediğimizde sağına soluna bakmadan ‘Ben giderim’ diyen kardeşlerimizden oluşan bir grup olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Ben onlara görev şehidi diyorum. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ailesi olarak kendilerine minnettarız. Acımız büyük. Kelimelerin boğazımıza düğümlendiği anlardan birine şahit oluyoruz” diye konuştu.

“Bizim için şehit oldular”

Başkan Güder ise şunları söyledi: “6 Şubat’ta ülkemiz ciddi bir felaket yaşadı. Malatya’mız da bunlardan bir tanesi. O arkadaşlarımız bizim için, bizim yüzümüzden şehit oldular. Rabbim rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.”

Duygusal anlar yaşandı

Konuşmalar sırasında duygusal anlar yaşandı. Hem konuşmacılar hem de katılımcılar gözyaşı döktü. Belediyedeki mesai arkadaşlarından helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Sırbudak’ın cenazesi Bağcılar Cemevi’ne, Ay’ın cenazesi de Veysel Karani Camii’ne götürüldü. Ayrıca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli Ensar Dinleyici’nin 10 yaşındaki oğlu Hilmi Eymen Dinleyici de aynı kazada yaşamını yitirmişti. Hilmi Eymen için de Cuma namazına müteakiben Bağcılar Ebubekir Camii’nde cenaze namazı kılındı.

HABER: EMİR YÜCEL