Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122138
ALTIN
298.914
DOLAR
5.9681
STERLİN
7.7774
EURO
6.5924
“Öğrenci’Ye” projesi için imzalar atıldı
Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek
Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek
Durağa dalan şoföre 210 yıl hapis cezası istendi
Durağa dalan şoföre 210 yıl...
Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü
Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü
Babasının otomobilini yaktı
Babasının otomobilini yaktı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Babasının otomobilini yaktı

Ümraniye'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

Babasının otomobilini yaktı

Ümraniye'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

04 Şubat 2020 Salı 15:18
5 Okunma
Babasının otomobilini yaktı

Olay, saat 12.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokakta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A.'ya ait 61 FL 778 plakalı aracın camını kırarak ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.  Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BabaOğulOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Öğrenci’Ye” projesi için imzalar atıldı
“Öğrenci’Ye” projesi için imzalar atıldı
Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek
Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek
Durağa dalan şoföre 210 yıl hapis cezası istendi
Durağa dalan şoföre 210 yıl hapis cezası istendi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Büyükçekmece'de riskli bina belediye ekiplerince yıkıldı
Büyükçekmece'de riskli bina belediye ekiplerince yıkıldı
Avcılar'da 37 bin TL’lik sahte çeke gözaltı
Avcılar'da 37 bin TL’lik sahte çeke gözaltı
Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı
Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans