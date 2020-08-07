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"Azap yokuşu"nda tepki çeken görüntü!

Büyükada'nın en yüksek noktalarından birinde konumlanmış, 100 yıldan fazla süredir ibadete açık olan Aya Yorgi Kilisesi'ni her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kiliseye giden "Azap Yokuşu"nda bulunan ağaçlara dilek dilemek için yıllardır bağlanan bez parçası ve iplerin yerine, son günlerde maske ve ıslak mendil asılması tepki çekti.

07 Ağustos 2020 Cuma 11:15
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"Azap yokuşu"nda tepki çeken görüntü!

İSTANBUL - Büyükada'nın 204 metre ile en yüksek noktasında bulunan Yüce Tepe'deki Aya Yorgi Kilisesi'ne pandemi kısıtlamalarının ardından çok sayıda kişi akın ediyor. Kiliseye ve bulunduğu konumun eşsiz manzarasına ulaşmak isteyenler , dik ve zorlu "Azap Yokuşu"nu dakikalarca tırmanıyor. Yol boyunca bulunan ağaçlara yasak olmasına rağmen dilek dilemek isteyenlerin bağladığı ip ve bez parçaları, alışılagelmiş bir görüntü. Ancak son günlerde bunların yerini tıbbi maske,  ıslak mendil, pet şişelerden çıkarılan etiketlerin alması,  çirkin görüntülere sahne oluyor. Tıbbi atık ve plastikler, yol boyunca ve kilisenin bulunduğu tepede hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Aya Yorgi'yi keşfetmek için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler de, karşılaştıkları çirkin manzaradan son derece rahatsız.

“DOĞAYA ZARAR VERİYORUZ"

Sakarya'dan Aya Yorgi'yi ziyaret etmek için  geldiğini söyleyen Nuray Ekin, “Biz görüntüden hoşnut değiliz. Aşağıda otururken de oturduğumuz yerin arkasındaki ağaçlarda da vardı. İster istemez çocuklarımız temas ediyor. Gelirken de gördük yolda, keşke olmasaydı. Doğaya zarar veriyoruz. Bence istemeden değil, kesinlikle bilerek takılmış bir şey bu. Yolda dinlenerek geldik ve birçok ağaçta su şişelerinin atıkları, peçeteler hep bağlı" dedi.

“YOL BOYUNCA VE ADANIN BİRÇOK NOKTASINDA GÖRDÜM"

Büyükada'yı keşfetmek için Bakırköy'den geldiğini söyleyen Murat Bozdemir, “Adak adama ile ilgili herhalde bu tarz. Çevreye pek yararlı olmayan hatta zararı olan maskelerin, poşetlerin bağlandığına bu yol boyunca ve adanın birçok kısmında şahit oldum. Çevreye  duyarlı bir kişi olduğumdan bunu hoş karşılamadım. Bunun belediye tarafından düzenlenmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

“HAYVANLARA DA ZARAR VERİYOR"

Bir başka vatandaş ise, “Bu bilinçsiz davranış yüzünden hayvanlarımız da zarar görüyor. Çevre için de zararlı. Maske şu dönemde çok gerekli bir şey, bu şekilde ağaçlara bağlanması gereksiz geldi" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükadaAzap Yokuşu
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