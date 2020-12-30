Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1474
ALTIN
443.925
DOLAR
7.3415
STERLİN
9.9877
EURO
9.0147
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
63 memur alımı yapacak
63 memur alımı yapacak
41 sürekli işçi alacak
41 sürekli işçi alacak
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
VE AŞILAR TÜRKİYE'DE
Kapat

AYLİN SÖZER'E VEDA...

Öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız tarafından dün feci şekilde öldürülmüştü. Akademisyen Sözer, bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde öğrencileri ve akademisyenler tarafından gözyaşları içinde anıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:40
7 Okunma
AYLİN SÖZER'E VEDA...

Maltepe'de dün Aylin Sözer evine gelen Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürüldü. Aylin Sözer için bugün çalıştığı üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.


"GÜLE GÜLE KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMENİMİZ"

Anma programında konuşan Öğretim Üyesi Özgül Yaman, "Bugün dünyanın en güzel gülen kadınlarından birini cennete yolcu ediyoruz. Aylin Sözer kadına karşı şiddetin ilk kurbanı değil ama artık son kurbanı olsun istiyoruz. Güle güle kırmızı saçlı öğretmenimiz, güle güle canım arkadaşım. İstanbul Aydın Üniversitesi seni, yaşam enerjini ve gülüşünü hiçbir zaman unutmayacak" dedi.


"BİR PROJE İLE ADINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise "Bir proje ile adını sürdüreceğiz, yaşatacağız. Meslektaşlarımla bunu yapmak bizim borcumuz. Sadece kınamak yetmiyor. Önlemek zorundayız. Son kurban diyoruz ama son kurban olmaması için bütün toplumca hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun için açık davet sunuyorum. İlgili bütün toplum kuruluşlarına, bütün kurumlara bu toplumdaki şiddeti azaltacak, erken çocukluk döneminde bunu önleyecek bir projede bizimle birlikte yer alsınlar. Bu sorunu hep beraber çözmek için gayret edelim. Acımız ancak böyle dindirebiliriz" diye konuştu.

Üniversite Rektörü Prof. Yadigar İzmirli de gözyaşları içinde "Şiddetin her türlüsünü ama illa ki kadına ve çocuğa şiddeti tüm benliğimizle kınıyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm öğrencilerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.            


"SADECE HOCAM DEĞİLDİ O BENİM ABLAMDI"

Aylin Sözer'in bir öğrencisi de "O kadar büyük bir şoktayım ki anlatamam. Bu okulda öğretim görevlisi olarak görev yapıyorsam onun sayesinde. O benim sadece hocam değildi o benim ablamdı" ifadelerini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise haberi aldığından duyduklarını inanamadığını belirtti. Prof. Çıkrıkçı, "Acımız çok büyük. Aylin hocayı hiç bu şekilde görmek istemezdik. O bir gerçek eğitimci, işini aşkla sevgiyle yapan geleceğe bilgisini çoğaltarak veren bir hocaydı. Yerinin doldurulması çok zor. Yapacağımız çalışmalarla erkek şiddetinin nedenlerini araştırıp bunlardan çıkacak sonuçlarla politikacılara yol göstermeyi istiyoruz" dedi.


ODASINA ÇİÇEK VE NOT BIRAKILDI

Aylin Sözer'in okulda bulunan odası ise çiçek ve notlarla dolduruldu. Masasına çiçeklerle dolduran sevenleri "kahkahası kendinden önce gelen kadın hep çok güzel güldün" "Güler yüzlü melek hocamız sizi çok özleyeceğiz, neşeniz kahkahanız daima yaşayacak" gibi notlar bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aylin SözerCenazeMaltepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu:  AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız
Bakan Soylu:  AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız
Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı
İSTANBUL'DA YALANCI BAHAR
İSTANBUL'DA YALANCI BAHAR
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti
Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
İstanbul'da terör operasyonu; 4 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu; 4 gözaltı
Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti 
Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma