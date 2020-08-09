(DHA)

Kartal Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.