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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı. Ayasofya'nın dışına kurulan platformda ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gemileri karadan yürüttüğü rota ve surların yıkılışı fetih temalı ışık gösterisi yapıldı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:18
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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da fetih coşkusu temalı program düzenlendi. Daha sonra Ayasofya içerisinde hafız Ferruh Muştuer tarafından Fetih suresi okunarak dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli. İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Rabbimden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı

Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.


IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Ayasofya'nın önüne kurulan platformda surların yıkılışı ve fetih temalı ışık gösterisi yapıldı. Ayasofya önündeki programa ise vatandaşlarını ilgisi büyük oldu. Türk bayrakları ile Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Ayasofya önündeki gösteriye katılan vatandaşlardan Fatih Kaya, "Bugün birkaç mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bunlardan birincisi Fetih, ikincisi ise camilerin açılması. İki bayramı bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.

Sevil Özbilek Tektaş, "Çok mutlu, huzurluyuz. Fetih suresini dinlemeye geldik. Bu bizim dünyaya karşı bir duruşumuz. İstanbul'un fethi peygamberler tarafından müjdelenen büyük bir olay. Bu bize nasip oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Beylikdüzü'nden etkinlik için gelen Fatih Tektaş ise, “Etkinlik için özel olarak geldik. Yurtdışının ve özellikle Yunanistan'ın bize karşı almış olduğu tepkiden dolayı da geldik. Yalnız bırakmak istemedik" ifadelerini kullandı.


HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle sona erdi. 

Sarayburnu açıklarında gerçekleştirilen gösteriye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Karaköy İskelesi'nde havai fişek gösterisini izleyenler, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla ölümsüzleştirdiler. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
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