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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk 'sabah namazı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde eda edilen ilk sabah namazına katıldı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:41
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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk 'sabah namazı'

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar gece boyu cami çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların bir kısmı camii çevresinde beklerken diğer bir kısmının da görevlilerin kontrolünde camiyi ziyaret ettiği görüldü. Sabah ezanının okunmasıyla birlikte kalabalığın daha da arttığı görüldü. Görevliler tarafından geçişlerine izin verilen vatandaşların sabah namazında saf tutabilmek için camiye koşarak girdiği görüldü. Ezanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar toplu şekilde sabah namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşların dua ederek Salavat-ı Şerif getirdiği görüldü.

Vali Yerlikaya, ilk sabah namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı büyük bir kalabalıkla kılındı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu. İbadete açılan Ayasofya Camii'ndeki ilk sabah namazına Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Namazın ardından dualar edildi ve tekbirler getirildi.

KOMİSYON KURULDU

Ayasofya Camii'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir süre daha 24 saat boyunca ibadete açık kalacağı öğrenildi. Vali Yerlikaya'nın bir komisyon kurarak cami civarında 24 saat boyunca 1 Vali Yardımcısı, 1 Emniyet Müdürü yardımcısı, 1 Belediye Başkanı Yardımcısı ve 1 Müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi.

DHA

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Ayasofya CamiiNamazSabah NamazıAli YerlikayaVali
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