Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
955,29
DOLAR
17,44
STERLİN
20,72
EURO
17,62
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ayasofya Camii'nde 251 şehit için hatim indirildi

15 Temmuz 2022 Cuma 14:37
Ayasofya Camii'nde 251 şehit için hatim indirildi

İSTANBUL - Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 251 şehit için hatim indirildi. 

Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz 2016'da şehit olanlar için İstanbul Valiliği, Ensar Vakfı ve 15 Temmuz Derneği tarafından program düzenlendi. Programda 251 şehit için Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hatim indirildi.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve şehit yakınları katıldı.

Programa katılan Ali Özden  "251 şehidimiz, gazilerimiz ve ayrıyeten 86 milyon gazimiz vatanımız için çarpıştı. 15 Temmuz’un cuma gününe gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Çok şükür Ayasofya Camii açıldı bugün buradayız. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya CamiiHatimŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını 
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını 
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar
Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı
Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı
Başıboş 2 manda kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Başıboş 2 manda kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı
İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı
Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı
Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı
Bisiklet yolları park eden araçlarla işgal altında 
Bisiklet yolları park eden araçlarla işgal altında 
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول