Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.239,07
ALTIN
981,69
DOLAR
18,31
STERLİN
20,96
EURO
18,33
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma...
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi alacak
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa Garajı'nda iş yerleri mühürlenen esnafla zabıta arasında arbede

20 Eylül 2022 Salı 14:45
Avrupa Garajı'nda iş yerleri mühürlenen esnafla zabıta arasında arbede

İSTANBUL - Yenikapı'daki Avrupa Garajı'nda esnaf, mahkeme kararıyla durdurulan yıkım sonrası iş yerlerini mühürlemek isteyen zabıtalara tepki gösterdi. Esnafla zabıtalar arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Esnaf, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle yatıştırıldıktan sonra, zabıta ekipleri iş yerlerini mühürledi.


 

Fatih Yenikapı Küçük Langa Caddesi'nde bulunan Avrupa Garajı için, birinci derece arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle, yıkım kararı verildi. Esnaf yıkım kararını durdurmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul 11. İdare Mahkemesi yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde terminale gelerek iş yerlerini mühürlemek istedi. Mühürleme kararının resmi olmadığını ileri süren esnaf, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Esnafla zabıtalar arasında arbede yaşandı. Çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle arbede sona erdi. Zabıta ekipleri iş yerlerini mühürledi.


 

"BURANIN ÖZEL MÜLK OLDUĞUNU HATIRLATIYORUM"

Esnaf adına hukuk sürecini yürüten Avukat Serkan Duman, "Tesisle alakalı olarak belediye yıkım kararı alındığını sözlü olarak iletti. Geçen hafta pazartesi günü iş makineleri gelince haberimiz oldu. Kararı istedik, vermediler. İdare mahkemesinden durdurma kararı alıp, yıkımı durdurduk. Şu an yıkım durduruldu. Kanuna aykırı bir şekilde, iş makineleri hala burada, yıkmaya çalışıyorlar. Dinlemeyeceğiz, tanımayacağız deyip sabahın altısında buraya geldiler. Ondan öncesinde de her gün zabıtaları buraya gönderip, 'Burası SİT alanı biz mahkeme kararını tanımıyoruz' şeklinde beyanlarla gelip, burada bizi rahatsız ediyorlar. Buranın özel mülk olduğunu tekrar hatırlatıyorum" dedi.


 

"BURASI CİDDİ BİR TİCARİ MERKEZ"

Yıkım ya da mühürlemeyle ilgili bir karar olmadığını belirten Duman, "Faaliyetten men edebilirsiniz. Biz de yasal haklarımızı kullanırız. Yürütmeyi durdurma kararı yıkıma engel olduğu için yapamadılar. İçeri girip her dükkanı mühürlemek istiyorlar. Mühürleyebilirsiniz ama, karar var mı diyoruz, 'Ben söylüyorum' diyor. Bir işletme burası, varsa bir karar uygularsınız. Belediyeden geliyorsunuz, bu vatandaşı düşünmek zorundasınız. Varsa elinizde bir karar yıkın ama, burada yürütmeyi durdurma kararı var. Milyon dolarlık ithalatlar yapılıyor. Burası ciddi bir ticari merkez ancak, düşmanca 'Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz' diyorlar" şeklinde konuştu.


 

"KANUNSUZ İŞLEM YAPIYORLAR"

Esnaf Cemal Yazıcı "Burada yurt dışına ihracat yapan firmalarız. Yaklaşık 170 firma var. Bizim ekonomiye faydamız var. Belediye kanunsuz işlem yapıyor. Yürütmeyi durdurma kararı var. Ona rağmen gelip yıkım yapmaya çalışıyorlar. İdari mahkemenin kararını tanımıyorlar. Ayrıca hiçbirimize tebligat, bildirim yapılmadı. Resmen bizi kışkırtıyorlar. Kanunsuz işlem yapıyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa GarajıIş YerleriMühür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
Yenikapı'daki Avrupa Garaj'ında yıkım gerginliği
Yenikapı'daki Avrupa Garaj'ında yıkım gerginliği
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı
Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor
Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor
Bathonea'da çıngıraklı, bilezikli çocuk mezarı bulundu
Bathonea'da çıngıraklı, bilezikli çocuk mezarı bulundu
Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı
Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 14 saattir sürüyor 
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 14 saattir sürüyor 
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول