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Avcılar’daki yıkımda bayrak hassasiyeti

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir duvarında ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı olduğu görülünce yıkım durduruldu. Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı, kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hepimizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:27
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Avcılar’daki yıkımda bayrak hassasiyeti

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat 15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı. Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üzerinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı, duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bayrağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik. Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepimizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKentsel DönüşümEvBinaBayrak
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