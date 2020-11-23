Avcılar’daki yer kaymasına 736 fore kazıklı önlem

İSTANBUL - Ambarlı Mahallesi’nde 1999 depremi ardından bölgedeki toprak kayması görülürken, buradaki kanalizasyon sistemi de sık deformasyona uğradı. Hazırlanan raporlar üzerine bölge Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında alınan kararla 'Afet Risk Alanı' ilan edildi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan ruhsatlı 57 bina bölgede oturanların önlem alınabileceğine dair tepkilerine rağmen aralıklarla yıktırıldı.



AFAD PROJE HAZIRLADI

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ambarlı Mahallesi’nde ‘Afete maruz bölge’ olarak ilan edilen alandaki denize doğru yer kayması sorununu çözmek amacıyla bilim insanlarının da önerisi ile proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, tarafından açılan yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki ihalede kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık 1 kilometrelik hatta 130 santimetre çapında ve 30’ar metre boyunda 746 çelik kazık çakılması için 1.5 ay önce çalışmalara başlandı.