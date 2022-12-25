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Avcılar’da üstgeçit sökümüne başlandı

Avcılar’da iki mahalle arasında bulunan, aynı zamanda metrobüse ulaşımı sağlayan çürük Şükrübey Üstgeçidi’nin sökümüne başlandı.

25 Aralık 2022 Pazar 16:38
Avcılar’da üstgeçit sökümüne başlandı

İSTANBUL (DHA)

Gümüşpala ile Merkez Mahallesi  arasındaki yaya yolu ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidini her gün kullananlar uzun süreden bu yana bağlantı yerleri ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümeye, alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığa da dikkat çekti.

Tepkilerin giderek artması ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla Şükrübey metrobüs durağının yenilenmesine ve engelli ulaşımına uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Üstgeçidin yarısı bu sabah erken saatlerde söküldü. Söküm işleminin 6 günde tamamlanması planlanırken metrobüs yolcuları alternatif üst geçitlere yönlendirildi.

Üstgeçit yeniden yapılıncaya kadar D-100 Kuzey ve Güney yaya bağlantısı Edirne yönündeki yaklaşık 240 metre uzaklıktaki mevcut yaya üst geçidiyle sağlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcılarüstgeçit
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