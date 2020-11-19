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Avcılar’da maske ve sigara denetimi 

Son günlerde görülen artış nedeniyle ek önlemlerin alındığı koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar kapsamında Avcılar’da denetime ağırlık verildi.

19 Kasım 2020 Perşembe 09:17
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Avcılar’da maske ve sigara denetimi 

İstanbul Valiliği’nin Avcılar’da belirlediği sigara içme yasağı getirilen araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin başında görevlendirilen ekipler özellikle iş çıkış saatlerinde sıkı denetim yapıyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarla koronavirüse karşı alınan önlemleri hatırlatarak bunlara uyulması yönünde çağrılarda bulundu. Ekipler uyarıların ardından sigara içen ve maske takmayan kişiler hakkında işlem yaptı. Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurda Marmara Caddesi’nde sigara içerek yürüyen veya maskesiz dolaşanlar hakkında tutanak tutuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKoronavirüsPandemiMaskeMesafeDenetimKontrol
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