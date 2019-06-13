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Avcılar’da eroin operasyonu

AVCILAR’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Avcılar’da eroin operasyonu

AVCILAR’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:50
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Avcılar’da eroin operasyonu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firuzköy Mahallesi Çiçek Bahçesi Sokak’ta şüphe üzerine Oğuzhan K.’yı durdurdu. Bu kişinin üzerinde kağıda sarılı eroin bulundu. Bu kişi uyuşturucuyu Yeşilkent Mahallesi’nde Vedat T.’den aldığını itiraf edince bu kişi de gözaltına alındı, üzerinden de  yine bir miktar eroin ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 825 TL bulundu. Uyuşturucuları sattığı öne sürülen kişilere ait araç takibe alınarak Firuzköy’de durduruldu. Araçta bulunan iki kişiden Uğur K.’nın hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı.  Polis gözaltına aldığı  bu kişileri ısrarla arayan Şevket A'yı da Fatih Oto Sanayi Sitesi önünde gözaltına aldı. Şevket A'nın Yeşilkent Mahallesi’ndeki evinin çatısında satışa hazır halde naylon poşetler içerisinde de eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarUyuşturucuNarkotikOperasyon
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