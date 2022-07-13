Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.428,30
ALTIN
970,13
DOLAR
17,45
STERLİN
20,86
EURO
17,61
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı

Sinemanın iki ünlü siması Kemal Sunal ve Charlie Chaplin’in canlandırdığı karakterler ‘Canlı heykel’ performansı ile Avcılar’da sergilendi. İki ünlü sanatçının canlı heykelini görenler şaşkınlıkla onları inceledi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29
Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı

Amatör tiyatro sanatçıları Cemal Uçarman ile Emrah Art, halkı gülümsetebilmek amacıyla bir araya geldi. Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı önüne gelen canlı heykel performansı sergileyen iki sanatçıyı görenler durup şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Özellikle çocuklar canlı heykellerin yanına kadar giderek onların hareket edip edemediklerini anlamak istedi. Birçok kişi cep telefonları ile bunları görüntülerken daha sonra selfie çekmeye çalıştı. Charlie Chaplin’in ‘Şarlo’ ve Kemal Sunal’ın ‘Çöpçüler Kralı’ karakterini hareketsiz canlandırırken sadece bağış kutusuna para bırakıldığı zaman teşekkür amacıyla minik hareket yapan Cemal Uçarman, “Toplumu gülümsetmek istedik. Bunu da herkesin tanıdığı iki ismin canlı heykel performansı ile gerçekleştirdik. Büyük ilgi gördük” dedi. Emrah Art da, “İnanılmaz güzel tepkiler aldık. Bu mutluluk bize yeter” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarÇöpçüler KralıŞarloCemal UçarmanEmrah ArtKemal SunalCharlie Chaplin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklet yolları park eden araçlarla işgal altında 
Bisiklet yolları park eden araçlarla işgal altında 
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor
Boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Srebrenitsa Katliamı’nın şehitleri, Kartal’da anıldı
Srebrenitsa Katliamı’nın şehitleri, Kartal’da anıldı
İstanbul'da kalanlar Şile'de otel ve kamp alanlarına akın etti
İstanbul'da kalanlar Şile'de otel ve kamp alanlarına akın etti
Motosiklet, güvenlik şeridindeki otomobile ok gibi saplandı, 3'ü ağır 5 yaralı
Motosiklet, güvenlik şeridindeki otomobile ok gibi saplandı, 3'ü ağır 5 yaralı
Vali Yerlikaya:  128 Daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınından etkilendi 
Vali Yerlikaya:  128 Daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınından etkilendi 
Bağcılar'da 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü
Bağcılar'da 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü
Esenyurt Belediye Başkanı: Derenin yaklaşık iki kilometreye yakın kısmı revize edildi
Esenyurt Belediye Başkanı: Derenin yaklaşık iki kilometreye yakın kısmı revize edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول