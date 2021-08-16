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Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi

Gölcük'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da orta hasar gördükleri belirlenen 287 binadan 237'si, 1.5 yıl önce alınan kararla tahliye edilmeye zorlanarak kentsel dönüşüme alınırken, kalan 50 binanın sahipleri evlerinin geçmişte güçlendirildiğini belirterek yıktırmadı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:11
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Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi

Kocaeli’nin Gölcük İlçesi'nde 22 yıl önce meydana gelen Marmara Depremi'nden Avcılar'da etkilenen 287 binanın orta hasarlı olduğu saptandı. AFAD İl Müdürlüğü, Silivri'de 2019 yılının sonlarında meydana gelen deprem ardından ‘orta hasarlı’  binaların listesini ilgili kurumlara göndererek buralarda güçlendirilme yapılmışsa bunun raporlarla belgelenmesini isterken, bunu belgeleyemeyen yapı sahiplerinin su, elektrik, doğalgazlarının kesilerek tahliye çalışması yapılmasını isterken, Koronavirüs salgını nedeniyle tanınan süreler uzatıldı. 1999 depreminden hemen sonra binalarında güçlendirme çalışması yaptıklarını, yasal bir zorunluluk olmadığı için bunu Avcılar Belediyesi'ne veya başka kuruma bildirmediklerini, aradan geçen 20 yılı aşkın süre içerisinde hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını savunan ev sakinleri susuz, elektriksiz ve doğalgazsız kalınca zorunlu olarak evlerini terk etti. 1999 yılından önce yaptırılan binalardan 237'si yapılarından karot örnekleri aldırarak 2018 Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmadığını kanıtlayarak 'kentsel dönüşüm' için müteahhitlerle anlaşarak bunları yıktırdı. Kalan 50 binadan çok küçük bölümünde güçlendirme yapılırken, bir bölümünde ev sahiplerinin ekonomik durumlarının iyi olmaması, yürütmeyi durdurma kararı alması veya müteahhide ödeme yapacak ekonomik güçleri olmadığı için binayı kentsel dönüşüme sokamayınca buraları boşaltarak kiraya çıktığı ifade edildi. Boşaltılan bina sahiplerinin anlaşamaması nedeniyle bu binalardaki kullanılabilir eşyaların gece sökülerek çalındığı, evsizler için barınak yeri olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarDepremBinaHasar
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