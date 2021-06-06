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Avcılar ve Başakşehir kaçak hafriyat döküm alanına dönüştü

Avcılar ve Başakşehir'deki iki mahalle inşaatçıların kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. İnşaatlardan çıkan kamyon ve kamyonetler, boş buldukları alana atıklarını bırakırken, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, "Gerçekten mahallemiz kaçak döküm alanına döndü. Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yoktur" dedi.

06 Haziran 2021 Pazar 12:12
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Avcılar ve Başakşehir kaçak hafriyat döküm alanına dönüştü

Avcılar Tahtakale ve Başakşehir Bahçeşehir Mahalleleri, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. Mahallelerde yapılan inşaatlardaki atıklar, kimliği belirsiz kişilerce boş alanlara dökülüyor. İki mahalledeki tüm boş alanlar, yapılan hafriyat dökümü nedeniyle inşaat atıkları ile doldu. Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız. Günde 15-20 kamyon ve kamyonetin kaçak olarak döküm yaptığı iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların da kimyasal olduğu öne sürüldü. Bırakılan atıklar ise drone ile havadan görüntülendi. 3 kişinin kaçak döküm yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"BURADA HER GÜN KAÇAK DÖKÜMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Avcılar Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, her gün döküm yapıldığını belirterek, "Şu an Tahtakale Mahallesindeyiz. Mahallemizden en büyük sorunlarından biri kaçak dökümler. Büyük kamyonların ve kamyonetlerin, kaçak dökümler yapılıyor. Bu kamyonlar, fabrikalardan inşaatlardan aldıkları atıkları aslında dökmeleri gereken yerler var. Buraya dökmek çok maliyetli olduğu için burada buldukları boş olan yerleri tercih ediyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim mahallemiz. Burada her gün kaçak dökümle karşı karşıyayız. Zabıta, ekip arkadaşlarımız, emniyetteki arkadaşlarımız hepsi bu işle çok mücadele ediyorlar ama bir türlü bu işi çözemedik. Birkaç gün önce artık neredeyse caddenin ortasına kamyonlar kaçak döküm yapmaya başladı. Buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Büyük bir mahalleyiz. Yaklaşık 80 bin nüfuslu bir mahalleyiz. MOBESE kameramız olmadığı için bir türlü buna çözüm bulamıyoruz" dedi.

"KİMYASAL VE ZEHİRLİ ATIKLAR VAR"

Bırakılan atıkların içinde kimyasal ve zehirli olanların da bulunduğunu belirten Vatansever, "Çok büyük tepkiler var. Bir defa bu atıklar zararlı. Bunların içlerinde kimyasal ve zehirli atıklar var. Aynı zamanda bu kamyonlar yasal bir işlem yapmadığı için devamlı korku içinde, çok hızlı hareket etmek zorundalar. Sokak arasında bir kamyon 120 kilometre hızla, polisten kaçarken hareket ediyor. Cezası bildiğim kadarıyla damper havadayken yakalanırsa 90 bin lira cezası var. Bu da imkansız. Damper tam kaçak döküm yaparken yakalama ihtimali hiç yok diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"MAHALLEMİZ KAÇAK DÖKÜM ALANINA DÖNDÜ"

Mahallelerinin kaçak döküm alanına döndüğünü belirten muhtar "Ortalama günde 15 - 20 kamyon döküm yapıyor. Bizim bildiğimiz bu, belki daha fazla olabilir. Daha az olamaz. Bir mahalleye döküm yapıyor. Gerçekten mahallemiz kaçak döküm alanına döndü. Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yoktur. Parası ile döküm yapılan tesisler de bu kadar döküm yapıldığını düşünmüyorum. Bizim mahallemizde maalesef böyle ciddi bir döküm var" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarBaşakşehirHafriyatCop
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