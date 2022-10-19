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Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:49
Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor

İSTANBUL - Avcılar'da grevin başlamasından sonra konteynerlerde çöpler toplanmadı. Çöp konteynerleri dolarken, en büyük sıkıntı Yeşilkent Mahallesi'nde görüldü. Semt pazarının toplanması ardından caddede kalan Pazar artıkları sabaha kadar toplanmadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Pazar alanına giderken burada kısa süreli tartışmalar da oldu. Saat 03.00 sıralarında Başkan Hançerli'nin işçi temsilcileri ile yaptığı görüşmede prensipte anlaşmaya varılırken, teknik konularda görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Pazar artıkları bu sabah greve katılmayan bazı belediye işçileri tarafından toplandı. Hançerli prensipte anlaşmaya vardıklarını, her an bunun kağıda dökülebileceğini, genel temizliğin sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacağını söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2022 14:00
Anahtar Kelimeler:
Avcılardaki GrevCop
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