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Avcılar'da yıkıma trafo engeli

AVCILAR'da yapılan testlerde çürük çıkan 5 katlı 20 daireden oluşan bina, zemin kattaki trafonun başka bir yere nakledilememesi nedeniyle aylardır yıkılamadı. Karot testleri sonucu evlerini boşaltmak zorunda kalan aileler, binanın bir türlü yıkılamaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Mahalle sakinleri de binaya giren madde bağımlıları nedeniyle korku yaşadıklarını belirtti.

22 Nisan 2022 Cuma 11:41
Avcılar'da yıkıma trafo engeli

Denizköşkler Mahallesi'nde 40 yıl önce yaptırılan 5 katlı binanın zemin katının arka bölümü Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından 31 Temmuz 1990 tarih ve 7075 sayılı kararla 99 yıllığı 1 TL bedelle trafo için kiralandı. Bina sakinleri, geçen yıl yapının kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için karot ve yapı için performans testleri yaptırdı. Testlerin sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde bina için 'Riskli yapı' kararı verilirken, belediye harekete geçerek çürük binadan nüfus ve eşya tahliyesinin gerçekleştirilmesini sağladı. 7 ay önce binanın doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Evlerini boşaltan aile ve kiracılar başka yere taşındı.

TRAFO ENGELİ

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılabilmesi için çalışmalar başlatılırken, zemin kattaki binlerce aboneye elektrik dağıtımında kullanılan elektrik trafosu sorun haline geldi. Müteahhit yıkım ruhsatını almasına rağmen, elektrik kurumunun trafoyu nakletme için yaptığı yer arayışı uygun yer bulunamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Belediye, elektrik dağıtım şirketine gönderdiği yazılarda binanın riskli olduğu, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, bu binadaki trafo merkezinin yıkıma engel oluşturduğu vurgulanırken, 'ivedilikle deplase edilmesi' istendi. Ancak, elektrik dağıtım şirketi bölgede binlerce elektrik abonesi bulunduğu, trafonun zarar görmesinin önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belediyeye bildirdi.

EV SAHİPLERİ VE MAHALLELİ TEDİRGİN

Yıkılamayan binanın çevresinde sac paravan olmasına rağmen içeriye kimliği belirsiz madde bağımlıları ve evsizlerin girip-çıktığı, yakılan ateşlerin sık yangına yol açtığı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Selvinaz Akçiçek, "Burası aylardır yıkılmayı bekliyor. Elektrik kurumu yer bulamadığı için trafoyu kaldırmıyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Binaya bağımlılar giriyor. Çevre bina sakinleri korku içinde. Belediye ekibi geldi, su ve elektrikleri kestiler. Ancak, önce trafo hallolmalıydı. Bina boşaltıldı, trafo kaldı. Müteahhit trafo olduğu için burayı yıkamıyor" dedi.

Jale Yüksel de, mahalle sakinleri ve esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini, boşaltılan binaya giren-çıkanların belli olmadığını anlattı. Nuri Gür, boşaltılan binada geçen yıl biri 5, diğeri, 6 bin TL aylıkla çalışan iki oğlunun oturduğunu, kiraya çıkmak zorunda kaldıklarını belirtirken, "Avcılar Belediyesi buradaki trafoyu bildiği halde yıkım kararı verdi. Burayı kapattılar. Arkadaki problemi çözmediler. Arkadaki trafo 7 sokağa elektrik sağlıyor, esnaf zor durumda kalır. Belediye bu işin arkasında durmadı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarDenizköşkler MahallesiEvBinaYıkımDönüşüm
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