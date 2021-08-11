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Avcılar'da yangın ihbarı çöp evi ortaya çıkardı

AVCILAR'da evden duman yükselmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. İçeride kimse bulunmayan, ocakta yemek unutulan evin "Çöp ev" olduğunu ortaya çıktı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:12
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Avcılar'da yangın ihbarı çöp evi ortaya çıkardı

Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katından duman yükseldiğini gören komşuları itfaiye ve polisi aradı. Kısa sürede gelen ekipler duman çıkan, yalnız yaşayan 85 yaşlarında olduğu belirtilen Emine N. adlı kadının kapısını defalarca çaldı. Açan olmayınca kapı zorlanarak açıldı. Kapıyı açan itfaiye erleri dumanın yanı sıra her tarafta çoğu kullanılamayacak durumda ve oldukça kötü kokan eşyalarla dolu 'Çöp ev' olduğunu gördü. Evdeki bütün bölümler tek tek aranırken kimsenin olmadığı, dumanın ocak üzerinde unutulan bir yemeğin yanmasından kaynaklandığı belirtildi. Üst kattaki komşu, dumanların çıkması üzerine önlem amacıyla bu kattaki bütün evlerin doğalgazını kapattığını söyledi. Ocaktaki tencerede kömürleşmiş yemek olduğu ve gazın kesilmesi üzerine duman çıkmasının durduğu belirlendi.

DEFALARCA BAŞVURMUŞLAR

Komşulardan Nurten ile Atilla Çevik çifti, bir alt katında oturan Emine N.'nin sokaklarda ve çöp konteynerlerinden topladığı eşyaları sürekli evine taşıdığını, burasının çöp ev olduğu ve evlerine sürekli böceklerin bastığını, defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen bu konuda bir şey yapılmamasından yakındı. Salgın hastalık döneminde bunun ciddi sağlık sorunu oluşturduğunu belirten, Ertan Seçkin, "Yaşlı kadını yürüyemez halde görenler onun elindekileri alarak, evine kadar getiriyordu" diye konuştu. 

Polis, evde inceleme yaparken, kadının gelmesi beklendi. Mahalledeki çocukların da seferber olması ile kısa süre sonra elinde torba bulunan Emine N., bina önüne gelirken, polis ocakta yemek unuttuğunu, itfaiyenin bu nedenle kapıyı zorlayarak içeri girmek zorunda kaldığını anlattı. Ne pişirdiğini hatırlamadığını belirten kadın, neden bu kadar gereksiz eşya topladığı konusunda konuşmak istemedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarEvYangınCopÇöp Ev
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