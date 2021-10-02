Avcılar'da yangın 

İSTANBUL (DHA)

Avcılar'da baharat satışı yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar Firüzköy Bulvarı'nda baharat satışı yapan 2 katlı iş yerinde saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, çalışanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.