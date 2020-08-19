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Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı

AVCILAR'da bir grup genç arasında birbirlerine 'Yan bakma' iddiası ile çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:44
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Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan parkın yanında meydana geldi. Bir grup genç, birbirlerine 'Yan baktıkları' iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, biri 17 yaşında iki genç çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki şüpheliyi gözaltına alırken, bacağından darbe alan kaldırıma oturtulan 17 yaşındaki yaralının bacağına pantolon kemeri geçirilerek kan kaybı önlenmeye çalışıldı. Birkaç dakika içerisinde gelen 112 Acil ekibi ilk müdahaleyi yaptığı iki yaralıları hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan genç, ambulansa yürüyerek bineceğini belirtirken, bacağındaki kemeri eliyle tutmayı sürdürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKavgaYaralı
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